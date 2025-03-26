Водіїв поділять на дві групи, а довідки переведуть в цифру: як зміниться медогляд

Україна успадкувала систему медичного огляду водіїв з радянських часів. У Верховній Раді пропонують радикальну реформу та скасування паперової довідки форми №083/о.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону №13131.
Проєкт передбачає розподіл водіїв та кандидатів у водії, які мають проходити медичне обстеження та медичний огляд, на дві групи.
Проєктом пропонується замінити застарілу систему видачі паперової медичної довідки водія на електронний медичний висновок. Водій (кандидат у водії) за результатами медичного обстеження буде отримувати електронний медичний висновок про допуск або недопущення за станом здоров’я до керування транспортним засобом відповідної групи.
Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, система медичних оглядів водіїв та кандидатів у водії, яка наразі існує в Україні, сформувалась ще за радянських часів до набуття Україною незалежності. Сьогодні вона не відповідає ні сучасним викликам, пов’язаним з глобальними процесами цифровізації і депаперизаці.
Впровадження електронного медичного висновку водія забезпечить автоматизацію ведення обліку. Запровадження електронного медичного висновку для отримання водійського посвідчення у центральній базі даних ЕСОЗ дозволить відмовитися від застарілої паперової форми медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом (форми № 083/о).
Це забезпечить простежуваність та повноту медичної інформації про пацієнта в електронній медичній картці, а також можливість подальшого надання інформації про статус допуску до керування шляхом інформаційного обміну даними між державними установами.