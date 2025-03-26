Водіїв поділять на дві групи, а довідки переведуть в цифру: як зміниться медогляд

Проєкт передбачає розподіл водіїв та кандидатів у водії, які мають проходити медичне обстеження та медичний огляд, на дві групи.

До групи І пропонується віднести осіб, які використовуватимуть транспортний засіб категорій А, А1, А2, АМ, В, В1 і ВЕ (мотоцикли та легкові автомобілі) для власних потреб, а також кандидатів у трактористи-машиністи та трактористів-машиністів.

До групи ІІ - осіб, які використовуватимуть транспортний засіб категорій С, СЕ, СІ, С1Е, D, DЕ, D1 і D1Е (вантажівки та автобуси) для власних потреб, а також водіїв, які належать до персоналу автомобільного перевізника та автомобільних самозайнятих перевізників

Проєктом пропонується замінити застарілу систему видачі паперової медичної довідки водія на електронний медичний висновок. Водій (кандидат у водії) за результатами медичного обстеження буде отримувати електронний медичний висновок про допуск або недопущення за станом здоров’я до керування транспортним засобом відповідної групи.

Обґрунтування законопроєкту

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, система медичних оглядів водіїв та кандидатів у водії, яка наразі існує в Україні, сформувалась ще за радянських часів до набуття Україною незалежності. Сьогодні вона не відповідає ні сучасним викликам, пов’язаним з глобальними процесами цифровізації і депаперизаці.

Впровадження електронного медичного висновку водія забезпечить автоматизацію ведення обліку. Запровадження електронного медичного висновку для отримання водійського посвідчення у центральній базі даних ЕСОЗ дозволить відмовитися від застарілої паперової форми медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом (форми № 083/о).

Це забезпечить простежуваність та повноту медичної інформації про пацієнта в електронній медичній картці, а також можливість подальшого надання інформації про статус допуску до керування шляхом інформаційного обміну даними між державними установами.