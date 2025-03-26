Водителей поделят на две группы, а справки переведут в цифру: как изменится медосмотр

Украина унаследовала систему медицинского осмотра водителей с советских времен. В Верховной Раде предлагают радикальную реформу и отмену бумажной справки формы №083/о.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №13131.
Проект предусматривает распределение водителей и кандидатов в водители, которые должны проходить медицинское обследование и медицинский осмотр, на две группы.
Проектом предлагается заменить устаревшую систему выдачи бумажной медицинской справки водителя на электронное медицинское заключение. Водитель (кандидат в водители) по результатам медицинского обследования будет получать электронное медицинское заключение о допуске или недопущении по состоянию здоровья к управлению транспортным средством соответствующей группы.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, система медицинских осмотров водителей и кандидатов в водители, которая сейчас существует в Украине, сформировалась еще в советское время до обретения Украиной независимости. Сегодня она не соответствует ни современным вызовам, связанным с глобальными процессами цифровизации и депаперизации.
Внедрение электронного медицинского заключения водителя обеспечит автоматизацию ведения учета. Введение электронного медицинского заключения для получения водительского удостоверения в центральной базе данных ЕСОЗ позволит отказаться от устаревшей бумажной формы медицинской справки о пригодности к управлению транспортным средством (формы № 083/о).
Это обеспечит прослеживаемость и полноту медицинской информации о пациенте в электронной медицинской карте, а также возможность дальнейшего предоставления информации о статусе допуска к управлению путем информационного обмена данными между государственными учреждениями.
Напомним, сейчас в Украине существует 14 категорий водительских удостоверений, позволяющих управлять различными транспортными средствами. Для каждой категории существуют четкие требования по возрасту, а также специальные учебные программы и экзамены для получения удостоверения.