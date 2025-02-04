Водіїв почали штрафувати за ігнорування хвилини мовчання: яке покарання передбачене

Перший штраф за ігнорування хвилини мовчання

За даними правоохоронців, у Рівному водій Volkswagen Passat отримав штраф за ігнорування вимоги регулювальника зупинитися під час хвилини мовчання. Інцидент стався 1 лютого о 9:00 ранку в центрі міста.

За сигналом регулювальника всі учасники дорожнього руху призупинили рух, щоб вшанувати пам’ять загиблих на війні. Проте один із водіїв проігнорував це правило й продовжив рух. Поліція оперативно встановила порушника, яким виявився 30-річний чоловік. Він пояснив свої дії тим, що поспішав у справах.

На водія склали постанову за ч. 2 ст. 122 КУпАП (проїзд на заборонний жест регулювальника), що передбачає штраф у розмірі 510 гривень. Інформацію про порушення зафіксували камери системи "Безпечне місто Рівне".

Яке покарання передбачене за ігнорування хвилини мовчання

В Україні щодня о 9:00 вшановують пам’ять загиблих хвилиною мовчання. У цей час поліцейські можуть зупиняти рух транспорту, ігнорування їхніх сигналів є адміністративним порушенням.

Відповідно до ч. 2 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідальність настає за порушення правил проїзду перехресть, обгону, безпечної дистанції, розташування транспортних засобів на дорозі, правил користування світловими приладами, а також за використання телефону під час руху без гарнітури hands-free.

Штраф у 510 гривень можуть отримати й водії, які ігнорують зупинку транспорту загального користування, порушують правила руху автомагістралями або не дотримуються правил навчальної їзди.