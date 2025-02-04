Водителей начали штрафовать за игнорирование минуты молчания: какое наказание предусмотрено

Первый штраф за игнорирование минуты молчания

По данным правоохранителей, в Ровно водитель Volkswagen Passat получил штраф за игнорирование требования регулировщика остановиться во время минуты молчания. Инцидент произошел 1 февраля в 9:00 утра в центре города.

По сигналу регулировщика все участники дорожного движения приостановили движение, чтобы почтить память погибших на войне. Однако один из водителей проигнорировал это правило и продолжил движение. Полиция оперативно установила нарушителя, которым оказался 30-летний мужчина. Он объяснил свои действия тем, что спешил по делам.

На водителя составили постановление по ч. 2 ст. 122 КУоАП (проезд на запрещающий жест регулировщика), что предусматривает штраф в размере 510 гривен. Информацию о нарушении зафиксировали камеры системы "Безопасный город Ровно".

Какое наказание предусмотрено за игнорирование минуты молчания

В Украине ежедневно в 9:00 чтят память погибших минутой молчания. В это время полицейские могут останавливать движение транспорта, игнорирование их сигналов является административным нарушением.

Согласно ч. 2 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, ответственность наступает за нарушение правил проезда перекрестков, обгона, безопасной дистанции, расположения транспортных средств на дороге, правил пользования световыми приборами, а также за использование телефона во время движения без гарнитуры hands-free.

Штраф в 510 гривен могут получить и водители, которые игнорируют остановку транспорта общего пользования, нарушают правила движения по автомагистралям или не соблюдают правила учебной езды.