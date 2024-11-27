Водіїв у Києві закликали сьогодні бути обережними на дорогах: у чому причина

"Ускладнення погодних умов можуть погіршити видимість на проїжджій частині, збільшити гальмівний шлях вашої автівки та ускладнити керування транспортним засобом", - заявили у поліції.

Тому міська влада та дорожні служби закликали водіїв дотримуватися обережності та зважати на погодні умови.

Окрім цього, водіям нагадали про основні заходи безпеки:

перед виїздом перевіряйте технічний стан авто,

використовуйте зимову гуму,

уникайте різких маневрів,

дотримуйтеся безпечної швидкості,

тримайте безпечну дистанцію та інтервал.

Також особливу увагу потрібно приділяти зниженню швидкості біля пішохідних переходів та шкіл.

Правоохоронці закликали пішоходів теж бути обережними, а саме: переходити дорогу лише у встановлених місцях і використовувати світловідбивальні елементи, щоб бути помітними для водіїв у темну пору доби.

Міська адміністрація наголошує, що відповідальне поводження всіх учасників дорожнього руху допоможе уникнути аварій і зберегти життя в умовах погіршення погоди.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві через снігопад значно зросли ціни на таксі. Це особливо торкнулося маршрутів з лівого берега на правий.