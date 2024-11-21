У Києві через сніг злетіли ціни на таксі

Тарифи на таксі у Києві зранку у четвер, 21 листопада, злетіли через погоду. У багатьох популярних додатках для замовлення таксі відзначають, що спостерігається підвищений попит.

Водночас поїздка від метро Лівобережна до Майдану Незалежності обійдеться від 408 грн до 590 грн.

Наприклад, за поїздку від метро Теремки до Майдану Незалежності доведеться заплатити від 339 грн до 549 грн, залежно від того, яким сервісом ви вирішите скористатися.

Сервіси для замовлення таксі у столиці відзначають, що зранку у четвер спостерігається підвищений попит. У деяких додатках відображається, що зараз націнка становить 30%, деякі пишуть конкретну суму націнки, яка відрізняється більш ніж у два рази від тієї, яку потрібно заплатити за звичайним тарифом, а інші просто вказують суму, яку потрібно заплатити за поїздку.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що сьогодні, 21 листопада, в Україні почнеться суттєве похолодання. Прогнозуються пориви вітру, ожеледиця та сніг. У Києві та області буде хмарно, вночі сильний, а вдень помірний дощ із мокрим снігом. Місцями можливе налипання снігу, на дорогах ожеледиця. Температура коливатиметься від 0 до +3°С. Синоптики попереджають про можливі ускладнення в роботі комунальних та енергетичних служб, а також труднощі з рухом транспорту.

Також ми писали, що 21 листопада, снігопади охопили кілька регіонів України. У Карпатах, зокрема на горі Піп Іван Чорногірський, випало 30 см свіжого снігу, а місцями утворилися перемети до 50 см. Температура там опустилася до -10°С, спостерігається туман і обмежена видимість.

Сніг випав також у Чернігові, у різних районах Івано-Франківщини, а також у Києві та Київській області. Голова Київської ОДА Руслан Кравченко повідомив, що снігопад не став несподіванкою: на дороги області вивели 63 одиниці техніки та 90 працівників. Для обробки шляхів використано понад 500 тонн піщано-сольової суміші.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.