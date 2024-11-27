ua en ru
Ср, 27 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Водіїв у Києві закликали сьогодні бути обережними на дорогах: у чому причина

Середа 27 листопада 2024 20:13
UA EN RU
Водіїв у Києві закликали сьогодні бути обережними на дорогах: у чому причина Фото: снігопад у Києві (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Сьогодні ввечері, 27 листопада, правоохоронці закликали київських водіїв бути особливо обережними на дорогах. У столиці почався снігопад, що ускладнило дорожній рух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

"Ускладнення погодних умов можуть погіршити видимість на проїжджій частині, збільшити гальмівний шлях вашої автівки та ускладнити керування транспортним засобом", - заявили у поліції.

Тому міська влада та дорожні служби закликали водіїв дотримуватися обережності та зважати на погодні умови.

Окрім цього, водіям нагадали про основні заходи безпеки:

  • перед виїздом перевіряйте технічний стан авто,

  • використовуйте зимову гуму,

  • уникайте різких маневрів,

  • дотримуйтеся безпечної швидкості,

  • тримайте безпечну дистанцію та інтервал.

Також особливу увагу потрібно приділяти зниженню швидкості біля пішохідних переходів та шкіл.

Правоохоронці закликали пішоходів теж бути обережними, а саме: переходити дорогу лише у встановлених місцях і використовувати світловідбивальні елементи, щоб бути помітними для водіїв у темну пору доби.

Міська адміністрація наголошує, що відповідальне поводження всіх учасників дорожнього руху допоможе уникнути аварій і зберегти життя в умовах погіршення погоди.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві через снігопад значно зросли ціни на таксі. Це особливо торкнулося маршрутів з лівого берега на правий.

Раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, що кияни можуть очікувати невелике потепління вже найближчими днями. У якій день на цьому тижні мешканцям столиці потрібно до цього готуватися, ви можете дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Снігопад Водії
NEWS
Зелений стане смарагдовим. Як зміняться світлофори в Україні з 1 травня 2025 року
Зелений стане смарагдовим. Як зміняться світлофори в Україні з 1 травня 2025 року
DAILY
Михайло Подоляк: Україна працює з Трампом, його ставлення до війни та РФ буде змінюватися
Данило Крамаренко, Дмитро Олійник Михайло Подоляк: Україна працює з Трампом, його ставлення до війни та РФ буде змінюватися