Водіїв у Києві закликали сьогодні бути обережними на дорогах: у чому причина
Сьогодні ввечері, 27 листопада, правоохоронці закликали київських водіїв бути особливо обережними на дорогах. У столиці почався снігопад, що ускладнило дорожній рух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.
"Ускладнення погодних умов можуть погіршити видимість на проїжджій частині, збільшити гальмівний шлях вашої автівки та ускладнити керування транспортним засобом", - заявили у поліції.
Тому міська влада та дорожні служби закликали водіїв дотримуватися обережності та зважати на погодні умови.
Окрім цього, водіям нагадали про основні заходи безпеки:
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перед виїздом перевіряйте технічний стан авто,
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використовуйте зимову гуму,
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уникайте різких маневрів,
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дотримуйтеся безпечної швидкості,
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тримайте безпечну дистанцію та інтервал.
Також особливу увагу потрібно приділяти зниженню швидкості біля пішохідних переходів та шкіл.
Правоохоронці закликали пішоходів теж бути обережними, а саме: переходити дорогу лише у встановлених місцях і використовувати світловідбивальні елементи, щоб бути помітними для водіїв у темну пору доби.
Міська адміністрація наголошує, що відповідальне поводження всіх учасників дорожнього руху допоможе уникнути аварій і зберегти життя в умовах погіршення погоди.
Нагадаємо, що нещодавно у Києві через снігопад значно зросли ціни на таксі. Це особливо торкнулося маршрутів з лівого берега на правий.
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