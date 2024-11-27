Водителей в Киеве призвали сегодня быть осторожными на дорогах: в чем причина
Сегодня вечером, 27 ноября, стражи порядка призвали киевских водителей быть особенно осторожными на дорогах. В столице начался снегопад, что усложнило дорожное движение.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Патрульную полицию Киева.
"Осложнения погодных условий могут ухудшить видимость на проезжей части, увеличить тормозной путь вашего автомобиля и усложнить управление транспортным средством", - заявили в полиции.
Поэтому городские власти и дорожные службы призвали водителей соблюдать осторожность и учитывать погодные условия.
Кроме этого, водителям напомнили об основных мерах безопасности :
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перед выездом проверяйте техническое состояние авто,
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используйте зимнюю резину,
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избегайте резких маневров,
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соблюдайте безопасную скорость,
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держите безопасную дистанцию и интервал.
Также особое внимание следует уделять снижению скорости у пешеходных переходов и школ.
Правоохранители призвали пешеходов тоже быть осторожными, а именно: переходить дорогу только в установленных местах и использовать световозвращающие элементы, чтобы быть заметными для водителей в темное время суток.
Городская администрация отмечает, что ответственное поведение всех участников дорожного движения поможет избежать аварий и сохранить жизнь в условиях ухудшения погоды.
Напомним, что недавно в Киеве из-за снегопада значительно выросли цены на такси. Это особенно коснулось маршрутов с левого берега на правый.
Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что киевляне могут ожидать небольшого потепления уже в ближайшие дни. В какой день на этой неделе жителям столицы нужно к этому готовиться, вы можете узнать в материале РБК-Украина.
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