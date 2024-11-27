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Водителей в Киеве призвали сегодня быть осторожными на дорогах: в чем причина

Среда 27 ноября 2024 20:13
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Водителей в Киеве призвали сегодня быть осторожными на дорогах: в чем причина Фото: снегопад в Киеве (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Сегодня вечером, 27 ноября, стражи порядка призвали киевских водителей быть особенно осторожными на дорогах. В столице начался снегопад, что усложнило дорожное движение.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Патрульную полицию Киева.

"Осложнения погодных условий могут ухудшить видимость на проезжей части, увеличить тормозной путь вашего автомобиля и усложнить управление транспортным средством", - заявили в полиции.

Поэтому городские власти и дорожные службы призвали водителей соблюдать осторожность и учитывать погодные условия.

Кроме этого, водителям напомнили об основных мерах безопасности :

  • перед выездом проверяйте техническое состояние авто,

  • используйте зимнюю резину,

  • избегайте резких маневров,

  • соблюдайте безопасную скорость,

  • держите безопасную дистанцию и интервал.

Также особое внимание следует уделять снижению скорости у пешеходных переходов и школ.

Правоохранители призвали пешеходов тоже быть осторожными, а именно: переходить дорогу только в установленных местах и использовать световозвращающие элементы, чтобы быть заметными для водителей в темное время суток.

Городская администрация отмечает, что ответственное поведение всех участников дорожного движения поможет избежать аварий и сохранить жизнь в условиях ухудшения погоды.

Напомним, что недавно в Киеве из-за снегопада значительно выросли цены на такси. Это особенно коснулось маршрутов с левого берега на правый.

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что киевляне могут ожидать небольшого потепления уже в ближайшие дни. В какой день на этой неделе жителям столицы нужно к этому готовиться, вы можете узнать в материале РБК-Украина.

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