Водіїв з індивідуальними номерами попередили про важливе правило

Водії, які користуються індивідуальними номерними знаками (ІНЗ), повинні мати під час поїздки не лише електронні документи в "Дії", а й оригінал пластикового свідоцтва про реєстрацію автомобіля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.
Індивідуальний номерний знак є додатковим до основного державного номерного знака. Його виготовляють на замовлення власника та використовують після офіційного закріплення за конкретним автомобілем.
Після отримання ІНЗ власник має протягом 10 днів звернутися до територіального сервісного центру МВС для перереєстрації авто.
Під час цієї процедури інформацію про індивідуальний номер вносять до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, а у свідоцтві про реєстрацію в графі "Особливі відмітки" роблять відповідний запис. Сам документ при цьому підлягає заміні.
Саме запис у пластиковому свідоцтві підтверджує законність використання ІНЗ.
Водночас в електронному свідоцтві про реєстрацію в "Дії" інформація про індивідуальний номер у графі "Особливі відмітки" не відображається. Тому під час керування автомобілем з ІНЗ необхідно мати при собі пластикове свідоцтво з відповідним записом.
Є ще кілька правил використання індивідуальних номерних знаків:
У сервісному центрі МВС закликали водіїв перед поїздкою перевіряти наявність необхідних документів.
Раніше РБК-Україна розповідало, у чому різниця між платними комбінаціями номерних знаків та індивідуальними номерними знаками. Перші передбачають вибір уже виготовленої "красивої" комбінації цифр, а другі дають змогу замовити унікальний напис на номері.
Також ми детально писали про правила виїзду за кордон, якщо ви маєте індивідуальні номери.