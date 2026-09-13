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Водителей с индивидуальными номерами предупредили о важном правиле

10:55 13.09.2026 Вс
2 мин
Водителям нужно всегда иметь с собой важный документ
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Индивидуальные номерные знаки (facebook.com/hsc.gov.ua)

Водители, которые пользуются индивидуальными номерными знаками, должны иметь во время поездки не только электронные документы в "Дії", но и оригинал пластикового свидетельства о регистрации автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Почему "Дії" недостаточно

Индивидуальный номерной знак является дополнительным к основному государственному номерному знаку. Его изготовляют по заказу владельца и используют после официального закрепления за конкретным автомобилем.

После получения ИНЗ владелец должен в течение 10 дней обратиться в территориальный сервисный центр МВД для перерегистрации авто.

Во время этой процедуры информацию об индивидуальном номере вносят в Единый государственный реестр транспортных средств, а в свидетельстве о регистрации в графе "Особые отметки" производят соответствующую запись. Сам документ при этом подлежит замене.

Именно запись в пластиковом свидетельстве подтверждает законность использования ИНЗ.

В то же время, в электронном свидетельстве о регистрации в "Дії" информация об индивидуальном номере в графе "Особые отметки" не отображается. Поэтому при управлении автомобилем с ИНС необходимо иметь при себе пластиковое свидетельство с соответствующей записью.

Что нужно знать владельцам ИНЗ

Есть еще несколько правил использования индивидуальных номерных знаков:

  • За границу - только со стандартными номерами. ИНЗ не заменяет государственный регистрационный номер и может использоваться вместо него только на территории Украины. Перед выездом за границу на авто должны быть установлены стандартные государственные номера.
  • ИНЗ закрепляется за собственником. Если автомобиль продают или перерегистрируют на другое лицо, индивидуальный номер может остаться у предыдущего владельца, чтобы установить его на другое транспортное средство.
  • Требуется перерегистрация. Самовольно устанавливать и использовать ИНЗ без проведения соответствующего регистрационного действия в сервисном центре МВД в течение 10 дней после его получения запрещено.

В сервисном центре МВД призвали водителей перед поездкой проверять наличие необходимых документов.

Ранее РБК-Украина рассказывало, в чем разница между платными комбинациями номерных знаков и индивидуальными номерными знаками. Первые предполагают выбор уже изготовленной "красивой" комбинации цифр, а вторые позволяют заказать уникальную надпись на номере.

Также мы подробно писали о правилах выезда за границу, если у вас есть индивидуальные номера.

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