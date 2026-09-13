Водителей с индивидуальными номерами предупредили о важном правиле

Почему "Дії" недостаточно

Индивидуальный номерной знак является дополнительным к основному государственному номерному знаку. Его изготовляют по заказу владельца и используют после официального закрепления за конкретным автомобилем.

После получения ИНЗ владелец должен в течение 10 дней обратиться в территориальный сервисный центр МВД для перерегистрации авто.

Во время этой процедуры информацию об индивидуальном номере вносят в Единый государственный реестр транспортных средств, а в свидетельстве о регистрации в графе "Особые отметки" производят соответствующую запись. Сам документ при этом подлежит замене.

Именно запись в пластиковом свидетельстве подтверждает законность использования ИНЗ.

В то же время, в электронном свидетельстве о регистрации в "Дії" информация об индивидуальном номере в графе "Особые отметки" не отображается. Поэтому при управлении автомобилем с ИНС необходимо иметь при себе пластиковое свидетельство с соответствующей записью.

Что нужно знать владельцам ИНЗ

Есть еще несколько правил использования индивидуальных номерных знаков:

За границу - только со стандартными номерами. ИНЗ не заменяет государственный регистрационный номер и может использоваться вместо него только на территории Украины. Перед выездом за границу на авто должны быть установлены стандартные государственные номера.

ИНЗ не заменяет государственный регистрационный номер и может использоваться вместо него только на территории Украины. Перед выездом за границу на авто должны быть установлены стандартные государственные номера. ИНЗ закрепляется за собственником. Если автомобиль продают или перерегистрируют на другое лицо, индивидуальный номер может остаться у предыдущего владельца, чтобы установить его на другое транспортное средство.

Если автомобиль продают или перерегистрируют на другое лицо, индивидуальный номер может остаться у предыдущего владельца, чтобы установить его на другое транспортное средство. Требуется перерегистрация. Самовольно устанавливать и использовать ИНЗ без проведения соответствующего регистрационного действия в сервисном центре МВД в течение 10 дней после его получения запрещено.

В сервисном центре МВД призвали водителей перед поездкой проверять наличие необходимых документов.