Водителей с индивидуальными номерами предупредили о важном правиле

Водители, которые пользуются индивидуальными номерными знаками, должны иметь во время поездки не только электронные документы в "Дії", но и оригинал пластикового свидетельства о регистрации автомобиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.
Индивидуальный номерной знак является дополнительным к основному государственному номерному знаку. Его изготовляют по заказу владельца и используют после официального закрепления за конкретным автомобилем.
После получения ИНЗ владелец должен в течение 10 дней обратиться в территориальный сервисный центр МВД для перерегистрации авто.
Во время этой процедуры информацию об индивидуальном номере вносят в Единый государственный реестр транспортных средств, а в свидетельстве о регистрации в графе "Особые отметки" производят соответствующую запись. Сам документ при этом подлежит замене.
Именно запись в пластиковом свидетельстве подтверждает законность использования ИНЗ.
В то же время, в электронном свидетельстве о регистрации в "Дії" информация об индивидуальном номере в графе "Особые отметки" не отображается. Поэтому при управлении автомобилем с ИНС необходимо иметь при себе пластиковое свидетельство с соответствующей записью.
Есть еще несколько правил использования индивидуальных номерных знаков:
В сервисном центре МВД призвали водителей перед поездкой проверять наличие необходимых документов.
Ранее РБК-Украина рассказывало, в чем разница между платными комбинациями номерных знаков и индивидуальными номерными знаками. Первые предполагают выбор уже изготовленной "красивой" комбинации цифр, а вторые позволяют заказать уникальную надпись на номере.
Также мы подробно писали о правилах выезда за границу, если у вас есть индивидуальные номера.