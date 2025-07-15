Водії можуть отримати штраф за пасажирів: як це можливо
Власники авто, які перевозять пасажирів на замовлення без ліцензії та реєстрації як підприємці, ризикують отримати штраф. Його сума коливається від 17 до 34 тисяч гривень.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Укртрансбезпеки у Facebook.
Штраф за пасажирів: що треба знати водіям
У Кіровоградській області під час рейдової перевірки інспектори Укртрансбезпеки зупинили автомобіль ВАЗ, який, за словами пасажира, надавав послуги з перевезення на замовлення.
У ході перевірки з’ясувалося, що власник транспортного засобу не є суб’єктом господарської діяльності та не має ліцензії на надання відповідних послуг. Через це на нього склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Санкція цієї статті передбачає штраф у розмірі від 17 000 до 34 000 гривень - остаточне рішення ухвалюватиме суд.
В Укртрансбезпеці закликали перевізників не порушувати законодавство та здійснювати діяльність виключно на підставі чинних дозвільних документів.
Додамо, що у Верховній Раді зареєстровано законопроект №11025, який має врегулювати відповідальність за "нелегальні" перевезення пасажирів автобусами без ліцензій.
Способи оплати штрафу
Водії можуть сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху у застосунку "Дія". Це можна зробити через телефон.
Також іншими способами сплати є:
- через термінал поліцейського;
- в управлінні поліції через банківські термінали;
- в касі банку або на його сайті;
- Приват 24;
- Portmone;
- EasyPay;
- iPay;
- Герц;
- Gospay.
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