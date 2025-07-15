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Водители могут получить штраф за пассажиров: как это возможно

Вторник 15 июля 2025 13:11
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Водители могут получить штраф за пассажиров: как это возможно В каких случаях водители могут получить штраф за пассажиров (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Владельцы авто, которые перевозят пассажиров на заказ без лицензии и регистрации как предприниматели, рискуют получить штраф. Его сумма колеблется от 17 до 34 тысяч гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Укртрансбезопасности в Facebook.

Штраф за пассажиров: что надо знать водителям

В Кировоградской области во время рейдовой проверки инспекторы Укртрансбезопасности остановили автомобиль ВАЗ, который, по словам пассажира, предоставлял услуги по перевозке на заказ.

В ходе проверки выяснилось, что владелец транспортного средства не является субъектом хозяйственной деятельности и не имеет лицензии на предоставление соответствующих услуг. Поэтому на него составили административный протокол по ч. 1 ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция этой статьи предусматривает штраф в размере от 17 000 до 34 000 гривен - окончательное решение будет принимать суд.

В Укртрансбезопасности призвали перевозчиков не нарушать законодательство и осуществлять деятельность исключительно на основании действующих разрешительных документов.

Добавим, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №11025, который должен урегулировать ответственность за "нелегальные" перевозки пассажиров автобусами без лицензий.

Способы оплаты штрафа

Водители могут оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения в приложении "Дія". Это можно сделать через телефон.

Также другими способами оплаты являются:

  • через терминал полицейского;
  • в управлении полиции через банковские терминалы;
  • в кассе банка или на его сайте;
  • Приват 24;
  • Portmone;
  • EasyPay;
  • iPay;
  • Герц;
  • Gospay.

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