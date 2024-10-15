Водії мають бути готові. Поліція провела "рейд" в Ужгороді, перевірку пройшли не всі

Сьогодні в Ужгороді патрульні разом із працівниками швидкої допомоги провели профілактичний рейд під назвою "Маячок". Операція спрямована на підвищення обізнаності водіїв про важливість реакції на спецсигнали, щоб забезпечити безпечний проїзд автомобілів екстрених служб.

Зазначається, що захід організовують кілька разів на рік, і його мета - попередження аварійних ситуацій під час реальних виїздів на надзвичайні події.

Повідомляється, що швидка та патрульний автомобіль вирушили за попередньо узгодженим маршрутом, що проходив найбільш завантаженими вулицями міста.

Під час рейду більшість водіїв правильно реагували на увімкнені звукові та світлові сигнали і поступалися дорогою, проте з деякими порушниками патрульні провели чимало профілактичних бесід.

У поліції нагадали, що за ненадання переваги в русі спецтранспорту передбачено штраф у розмірі 680 гривень за ч. 3 ст. 122 КУпАП.

В Україні до спецтранспорту, якому водії зобов'язані поступатися дорогою, належать автомобілі:

аварійно-рятувальних служб,

швидкої медичної допомоги,

пожежної служби,

поліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями.

Українські правоохоронці раніше нагадали, що водіям заборонено розмовляти по телефону, перебуваючи за кермом. За це передбачено штраф. Можливе навіть позбавлення водійських прав.

Однак штрафи бувають не лише для водіїв транспортних засобів. Вони також передбачені для пішоходів. Наприклад, за порушення правил переходу проїзної частини (у невстановлених місцях або ж на червоний сигнал світлофора) їх можуть оштрафувати.