Водіям загрожує штраф за червоні фари: що треба знати

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні водіїв попереджають про штрафи за паркування на газонах, тротуарах та в інших заборонених місцях. Згідно з Правилами дорожнього руху, заборонено залишати автомобілі на зелених зонах, велодоріжках, перед сміттєвими контейнерами, а також на тротуарах. Порушення цих правил може призвести до штрафів у розмірі від 255 до 680 гривень, а в окремих випадках - до евакуації транспортного засобу. ​

Також ми розповідали, що в Україні їздити на авто без бампера заборонено, якщо він передбачений конструкцією. У разі поломки дозволено доїхати лише до місця стоянки або ремонту з увімкненою аварійкою. За порушення - штраф 340 гривень, повторне протягом року - до 1700 гривень, позбавлення прав або адмінарешт.

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