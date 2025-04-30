Водителям грозит штраф за красные фары: что надо знать

За установку на авто световых приборов, которые не соответствуют техническим требованиям, водителей могут оштрафовать. Речь идет, в частности, о неправильном цвете фар или поворотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киевской области.
Управление автомобилем с неправильно установленными световыми приборами - нарушение, за которое водителям грозит штраф. Это касается изменения цвета фар или указателей поворота, что не соответствует требованиям конструкции транспортного средства.
Согласно подпункту 31.4.3.а Правил дорожного движения Украины, эксплуатация автомобиля запрещена, если количество, тип, цвет, размещение или режим работы внешних световых приборов не соответствуют заводским параметрам.
Полиция продолжает привлекать к ответственности нарушителей. Один из примеров - случай в Боярке на улице Магистральной. Инспекторы остановили Volkswagen Jetta, у которого задние указатели поворота были красного цвета. На водителя составили постановление по ч. 1 ст. 121 КУоАП, предусматривающее штраф в размере 340 гривен.
В патрульной полиции напоминают: менять световые приборы без соблюдения технических требований запрещено.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине водителей предупреждают о штрафах за парковку на газонах, тротуарах и в других запрещенных местах. Согласно Правилам дорожного движения, запрещено оставлять автомобили на зеленых зонах, велодорожках, перед мусорными контейнерами, а также на тротуарах. Нарушение этих правил может привести к штрафам в размере от 255 до 680 гривен, а в отдельных случаях - к эвакуации транспортного средства.
Также мы рассказывали, что в Украине ездить на авто без бампера запрещено, если он предусмотрен конструкцией. В случае поломки разрешено доехать только до места стоянки или ремонта с включенной аварийкой. За нарушение - штраф 340 гривен, повторное в течение года - до 1700 гривен, лишение прав или админарест.
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