Чи можна їхати на авто без бампера та коли водію загрожує штраф: відповідь юриста

За порушення правил експлуатації транспортних засобів водіям в Україні можуть виписати штраф. При цьому важливо розуміти, чи забороняють ПДР їхати на авто без бампера.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко .

Зміст

Чи забороняють ПДР рух авто без бампера

За словами експерта, пунктом 31.4, а також підпунктом "е" пункту 31.4.7 Правил дорожнього руху (ПДР), затверджених постановою Кабінету міністрів України від 10 жовтня 2001 р. №1306, передбачено, що забороняється експлуатація транспортних засобів (згідно із законодавством), на яких відсутній:

передбачений конструкцією бампер;

або задній захисний пристрій;

або грязезахисні фартухи та бризковики.

Разом зі тим, пункт 31.5 ПДР зобов'язує водія у разі виникнення в дорозі несправностей (в тому числі несправностей бампера транспортного засобу) вжити заходів для їх усунення.

А якщо це зробити неможливо - рухатися якомога коротшим шляхом до місця стоянки або ремонту, дотримуючись запобіжних заходів з виконанням вимог пунктів 9.9 і 9.11 цих правил.

"Тобто, необхідно рухатися з ввімкненою аварійною світловою сигналізацією. Або якщо транспортний засіб не обладнано аварійною світловою сигналізацією (або вона несправна), треба встановити знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар", - пояснив юрист.

Він наголосив, що таким чином ПДР "не забороняють рух транспортного засобу без бампера, а лише зобов'язують водія вжити заходів для усунення несправностей або рухатися до місця стоянки або ремонту транспортного засобу якомога коротшим шляхом".

Який штраф загрожує водієві за керування авто без бампера

Буліменко повідомив, що адміністративна відповідальність за керування водієм транспортного засобу без бампера передбачена статтею 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Так, вчинення водієм зазначеного вище правопорушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі 340 гривень. А у випадку повторного впродовж року вчинення правопорушення:

або штрафу у розмірі від 850 до 1 700 гривень із позбавленням права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців;

або адміністративного арешту на строк від 5 до 10 діб.

Насамкінець магістр права уточнив, що такі справи розглядаються органами Національної поліції. А у випадку повторного впродовж року вчинення адміністративного правопорушення - районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами (суддями).