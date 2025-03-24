Водіям в Україні нагадали про важливий платіж: хто з квітня залишиться без номерів

Як оплатити за збереження номерних знаків

Оплатити збереження номерних знаків можна кількома способами:

автовласник може особисто або через представника звернутись до сервісного центру МВС, де зберігається номерний знак, і подати квитанцію;

також це можна зробити через Кабінет водія. Там слід вказати термін продовження зберігання та оплатити послугу. Після цього інформація про надходження коштів автоматично надходить до сервісного центру МВС і продовжується зберігання номерних знаків.

Термін зберігання вибирає автовласник. Вартість послуги: 10,80 грн за одну добу (з урахуванням ПДВ).

Що треба знати водіям про послугу

У МВС пояснюють, що передача номерних знаків, які знаходяться на відповідальному зберіганні, до інших підрозділів сервісних центрів МВС не передбачена законодавством.

Збережений номерний знак можна безкоштовно передати рідним для закріплення за авто - дитині, іншому із подружжя або батькам. Для цього слід буде документально підтвердити родинні відносини, зокрема надати, наприклад, свідоцтва про шлюб чи свідоцтва про народження.

Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном 044 290 19 88 або на сторінках Головного сервісного центру МВС в Фейсбук та Інстаграм. Також корисну інформацію можна знайти на сайті.

Сплатити за збереження особливих номерів можна потрібно до 31 березня (інфографіка ГУ МВС)