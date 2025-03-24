Водителям в Украине напомнили о важном платеже: кто с апреля останется без номеров

Как оплатить сохранение номерных знаков

Оплатить сохранение номерных знаков можно несколькими способами:

автовладелец может лично или через представителя обратиться в сервисный центр МВД, где хранится номерной знак, и подать квитанцию;

также это можно сделать через Кабинет водителя. Там следует указать срок продления хранения и оплатить услугу. После этого информация о поступлении средств автоматически поступает в сервисный центр МВД и продлевается хранение номерных знаков.

Срок хранения выбирает автовладелец. Стоимость услуги: 10,80 грн за одни сутки (с учетом НДС).

Что надо знать водителям об услуге

В МВД объясняют, что передача номерных знаков, которые находятся на ответственном хранении, в другие подразделения сервисных центров МВД не предусмотрена законодательством.

Сохраненный номерной знак можно бесплатно передать родным для закрепления за авто - ребенку, другому из супругов или родителям. Для этого следует документально подтвердить родственные отношения, в частности предоставить, например, свидетельства о браке или свидетельства о рождении.

Консультацию по услугам сервисных центров МВД можно получить по телефону 044 290 19 88 или на страницах Главного сервисного центра МВД в Facebook и Instagram. Также полезную информацию можно найти на сайте.

Оплатить сохранение особых номеров можно нужно до 31 марта (инфографика ГУ МВД)