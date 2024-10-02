Водіям нагадали важливе правило руху поза межами міста: без цього не можна їхати

Водіям в Україні нагадали про необхідність вмикати поза населеними пунктами денні ходові вогні або ближнє світло фар.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Харківської області у Facebook.
Правоохоронці нагадали, що згідно з пунктом 9.8 ПДР України, на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути увімкнені денні ходові вогні (ДХВ). Якщо ж їх немає, вмикати потрібно ближнє світло фар.
"Це правило діє цілодобово, навіть у світлий час доби, та має на меті зменшення аварійності на дорогах, а також запобігання травмам і загибелі в ДТП", - наголосили у поліції.
Варто зазначити, що в оновленій редакції правил є також чітке визначення ДХВ: "Зовнішні світлові прилади білого кольору, передбачені конструкцією транспортного засобу, установлені спереду ТЗ та призначені для покращення видимості ТЗ під час його руху у світлий час доби".
У прес-службі поліції зауважили, що включення світла фар є додатковим заходом пасивної безпеки.
"Європейські дослідження підтверджують його ефективність: за даними European Commission, використання денних ходових вогнів може знизити кількість багатосторонніх денних аварій приблизно на 5-15%", - уточнюється у повідомленні.
Насамкінець водіям нагадали, що безпека на дорозі залежить від кожного, тож необхідно завжди дотримуватись правил дорожнього руху.
Допис Патрульної поліції (скриншот: facebook.com/kharkivpolice)
Нагадаємо, з 1 травня 2024 року до ПДР було внесено зміни, згідно з якими водії повинні їздити з включеними ходовими вогнями або ближнім світлом фар при їзді за межами населених пунктів завжди (а не тільки "в сезон").
З огляду на це ми розповідали, чим зумовлена вимога щодо вмикання фар вдень, а також як можуть покарати водіїв за їзду без фар або сигналів повороту.
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