Водителям напомнили важное правило движения за городом: без этого нельзя ехать

О чем именно идет речь в ПДД

Правоохранители напомнили, что согласно пункту 9.8 ПДД Украины, на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни (ДХО). Если же их нет, включать нужно ближний свет фар.

"Это правило действует круглосуточно, даже в светлое время суток, и имеет целью уменьшение аварийности на дорогах, а также предотвращение травм и гибели в ДТП", - подчеркнули в полиции.

Следует отметить, что в обновленной редакции правил есть также четкое определение ДХО: "Внешние световые приборы белого цвета, предусмотренные конструкцией транспортного средства, установленные спереди ТС и предназначенные для улучшения видимости ТС во время его движения в светлое время суток".

В пресс-службе полиции отметили, что включение света фар является дополнительной мерой пассивной безопасности.

"Европейские исследования подтверждают ее эффективность: по данным European Commission, использование дневных ходовых огней может снизить количество многосторонних дневных аварий примерно на 5-15%", - уточняется в сообщении.

В заключение водителям напомнили, что безопасность на дороге зависит от каждого, поэтому необходимо всегда соблюдать правила дорожного движения.

Пост Патрульной полиции (скриншот: facebook.com/kharkivpolice)