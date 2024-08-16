Що зробити, щоб фари авто світили краще: кілька простих рішень

Такий вже склався парадокс, що фари більшості масових моделей не відповідають їхнім динамічним можливостям. Через малу освітлену зону в темну пору доби нам доводиться суттєво знижувати середню швидкість руху. І ще гірше ситуація у власників автомобілів з великим пробігом. Але в багатьох випадках освітлення можна покращити.

Дуже гарячих нічних драйверів ми маємо попередити, що як би їм не хотілося кращого світла, фари (та інша світлотехніка) на кожному сучасному автомобілі відповідають єдиним для більшості країн світу Правилам ЕЭК ООН №48. Це означає, що штатне світло нових автомобілів з технічної та юридичної точки зору правильне і бажати щось у ньому поліпшити – марна справа. А крім того, незаконна – і України це теж стосується (штраф згідно з ПДР за Ст. 122 КУаАП).

Але інша справа, коли йдеться про немолоді машини з великим пробігом, чиї фари втратили ефективність через певні вікові чинники. Роботу їхніх старих фар можна значно поліпшити, хоча, чесно кажучи, це не завжди має сенс з фінансової точки зору.

Як можна поліпшити світло фар

Є кілька способів повернути старим фарам їхню яскравість – принаймні, хоча б частково. До якого варіанту вдаватись, залежить від фінансових можливостей і причин, які зробили оптику тьмяною.

Поміняйте лампи. І лампи-галогенки, і ксенонові лампи тьмяніють після напрацювання певної кількості годин. Так, у галогенках вольфрам, випаровуючись з нитки розжарення, осідає на колбі лампи зсередини і знижує її прозорість. В дугових лампах ("ксенон") світло тьмяніє через зміну складу газу в колбі лампи. Встановіть нові лампи. Особливо ефект буде помітним, якщо придбати галогенки з підвищеною віддачею: +50%, +100%, +130%. Але майте на увазі, що чим більше вказаний "плюс" відсотків, тим менший ресурс лампи. І не купуйте дешеві лампи, які забезпечують високу яскравість не за рахунок більшого тиску газу в колбі, а за рахунок підвищеної потужності споживання – через це плавляться пластикові деталі фари і контакти вимикачів. Непоганий варіант – світлодіодні лампи, виконані в форматі галогенових Н4, Н7 тощо. Але треба обирати тільки дорогі фірмові LED-лампи, які відповідають оптичній системі галогенових фар, інакше ви будете засліплювати всіх на дорозі, а нормального освітлення все одно не отримаєте.

І лампи-галогенки, і ксенонові лампи тьмяніють після напрацювання певної кількості годин. Так, у галогенках вольфрам, випаровуючись з нитки розжарення, осідає на колбі лампи зсередини і знижує її прозорість. В дугових лампах ("ксенон") світло тьмяніє через зміну складу газу в колбі лампи. Встановіть нові лампи. Особливо ефект буде помітним, якщо придбати галогенки з підвищеною віддачею: +50%, +100%, +130%. Але майте на увазі, що чим більше вказаний "плюс" відсотків, тим менший ресурс лампи. І не купуйте дешеві лампи, які забезпечують високу яскравість не за рахунок більшого тиску газу в колбі, а за рахунок підвищеної потужності споживання – через це плавляться пластикові деталі фари і контакти вимикачів. Непоганий варіант – світлодіодні лампи, виконані в форматі галогенових Н4, Н7 тощо. Але треба обирати тільки дорогі фірмові LED-лампи, які відповідають оптичній системі галогенових фар, інакше ви будете засліплювати всіх на дорозі, а нормального освітлення все одно не отримаєте. Розберіться з відбивачем (рефлектором) . Перевірте, чи не втратило колишній блиск дзеркальне покриття рефлектора. Якщо так, відбивач чи усю фару доведеться міняти. Але може статись, що дзеркало просто забруднилось. Просто помийте його теплою водою з краплиною рідкого мила, але в жодному разі не протирайте – дзеркальне покриття легко стирається.

. Перевірте, чи не втратило колишній блиск дзеркальне покриття рефлектора. Якщо так, відбивач чи усю фару доведеться міняти. Але може статись, що дзеркало просто забруднилось. Просто помийте його теплою водою з краплиною рідкого мила, але в жодному разі не протирайте – дзеркальне покриття легко стирається. Скло . На жаль, на нинішніх фарах часто скло – зовсім не скло, а пластик. Який від віку вкривається подряпинами, стає не таким прозорим і жовтуватим. Зарадити проблемі можна поліруванням, але воно має бути або неглибоким, або – з подальшим відновленням лакового шару, який при поліровці часто стирається.

. На жаль, на нинішніх фарах часто скло – зовсім не скло, а пластик. Який від віку вкривається подряпинами, стає не таким прозорим і жовтуватим. Зарадити проблемі можна поліруванням, але воно має бути або неглибоким, або – з подальшим відновленням лакового шару, який при поліровці часто стирається. Проводка. Проблема, типова для окремих моделей чи для дуже старих машин – окисленні та корозія в з'єднаннях проводки. Підвищений опір в такому місці "садить" напругу. Через це фари (а часто одна з них) світять немов впівсили, з жовтим відтінком. Місця з’єднань проводки, штекери і клемники слід розібрати, промити та зачистити. Часто проблема криється у з'єднаннях "маси" – її дріт треба перевірити на наявність іржі в місцях приєднання.

Коротко

Якщо є змога, фари, якими ви незадоволені, перш за все краще показати фахівцям. Вони перевірять два основні параметри фари – правильність променя і яскравість. Промінь зазвичай можна скорегувати регулюванням, а от за яскравість доведеться боротись одним з вищезгаданих способів.