Водитель не справился с управлением. В Жашкове рейсовый автобус попал в ДТП
В Жашкове Черкасской области сегодня, 3 марта, произошло ДТП - рейсовый автобус Yutong съехал в кювет. К счастью, никто не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главного управления Нацполиции в Черкасской области.
По информации правоохранителей, 67-летний мужчина не справился с управлением. При этом он находился в трезвом состоянии.
Фото: ДТП в Жашкове (ch.npu.gov.ua)
"На месте происшествия работали инспекторы группы реагирования патрульной полиции Уманского районного управления полиции. За нарушение ПДД полицейские составили протокол", - отмечают в Нацполиции.
Напомним, ранее стало известно, что в Польше столкнулись два микроавтобуса, в которых находились украинцы. В результате аварии пятерых пассажиров госпитализировали.
Также мы писали, что в Мукачевском районе произошло масштабное ДТП. Микроавтобус столкнулся с грузовиком.
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