Водитель не справился с управлением. В Жашкове рейсовый автобус попал в ДТП

Фото: в Жашкове рейсовый автобус попал в ДТП (ch.npu.gov.ua)

В Жашкове Черкасской области сегодня, 3 марта, произошло ДТП - рейсовый автобус Yutong съехал в кювет. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главного управления Нацполиции в Черкасской области.