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Водитель не справился с управлением. В Жашкове рейсовый автобус попал в ДТП

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Жашков, Пятница 03 марта 2023 23:15
Водитель не справился с управлением. В Жашкове рейсовый автобус попал в ДТП Фото: в Жашкове рейсовый автобус попал в ДТП (ch.npu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Жашкове Черкасской области сегодня, 3 марта, произошло ДТП - рейсовый автобус Yutong съехал в кювет. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главного управления Нацполиции в Черкасской области.

По информации правоохранителей, 67-летний мужчина не справился с управлением. При этом он находился в трезвом состоянии.

Фото: ДТП в Жашкове (ch.npu.gov.ua)

"На месте происшествия работали инспекторы группы реагирования патрульной полиции Уманского районного управления полиции. За нарушение ПДД полицейские составили протокол", - отмечают в Нацполиции.

Напомним, ранее стало известно, что в Польше столкнулись два микроавтобуса, в которых находились украинцы. В результате аварии пятерых пассажиров госпитализировали.

Также мы писали, что в Мукачевском районе произошло масштабное ДТП. Микроавтобус столкнулся с грузовиком.

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ДТП Авария Черкасская область
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