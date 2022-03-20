В Киевской области гражданским запретили посещать леса

В Киевской области гражданским запретили ходить или ездить в леса. Посещать их смогут военные и правоохранители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Вышгородского районного совета в Киевской области.

Соответствующий запрет действует согласно третьему пункту указа президента "О введении военного положения в Украине".

"Запрещается посещение лесов населением и въезд в леса Киевской области (кроме транзитных путей) транспортных средств и другой самоходной техники", - говорится в сообщении.

При этом исключением является:

ВСУ,

командованием видов, отдельных родов войск ВСУ, управления оперативных командований,

Государственной пограничной службы Украины,

Государственной специальной службы транспорта,

Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины,

Национальной гвардии Украины,

Службы безопасности Украины,

Службы внешней разведки Украины,

Управление государственной охраны Украины,

Министерства внутренних дел Украины,

других органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, и тех, кто используется для лесохозяйственной цели, в период военного положения.

Напомним, украинцев предупредили об опасности противотанковых, противопехотных мин, а также мин-ловушек с растяжками, что оставляют вражеские войска.

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