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Водіям у Київській області заборонили використовувати відеореєстратори

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Київська область, Неділя 20 березня 2022 13:15
Водіям у Київській області заборонили використовувати відеореєстратори Фото: водіям заборонили використовувати відеореєстратори (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Влада Київської області заборонила водіям використовувати відеореєстратори. Заходи вжиті, щоб не допустити витоку інформації про розташування блокпостів і пересування українських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Вишгородської районної державної адміністрації.

Повідомляється, що щоб уникнути розголошення інформації про переміщення та хід виконання завдань Сил оборони, забороняється використання відеореєстраторів в автомобілях і на мототранспорті для фото- і відеозйомки:

  • доріг загального користування
  • об'єктів загального призначення
  • об'єктів інфраструктури
  • блокпостів та укріплень
  • розташування, зосередження або переміщення військових частин (підрозділів) Сил оборони

"Прохання з розумінням поставитися до цих обмежень і максимально виключити можливість передачі інформації, що стосується Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цивільним у Київській області заборонили ходити або їздити в ліси.

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