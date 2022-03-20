Водіям у Київській області заборонили використовувати відеореєстратори
Влада Київської області заборонила водіям використовувати відеореєстратори. Заходи вжиті, щоб не допустити витоку інформації про розташування блокпостів і пересування українських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Вишгородської районної державної адміністрації.
Повідомляється, що щоб уникнути розголошення інформації про переміщення та хід виконання завдань Сил оборони, забороняється використання відеореєстраторів в автомобілях і на мототранспорті для фото- і відеозйомки:
- доріг загального користування
- об'єктів загального призначення
- об'єктів інфраструктури
- блокпостів та укріплень
- розташування, зосередження або переміщення військових частин (підрозділів) Сил оборони
"Прохання з розумінням поставитися до цих обмежень і максимально виключити можливість передачі інформації, що стосується Сил оборони", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цивільним у Київській області заборонили ходити або їздити в ліси.
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