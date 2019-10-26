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В Ирландии задержали еще одного подозреваемого по делу о 39 трупах в грузовике

Новости » Происшествия    26.10.2019 - 18:54
В Ирландии задержали еще одного подозреваемого по делу о 39 трупах в грузовике
Фото (twitter.com/BelTel/)

Подозреваемого задержали в порту Дублина, куда он прибыл на пароме из Франции

В Ирландии полицейские задержали мужчину, который разыскивался для допроса по делу о 39 погибших, тела которых нашли в грузовике в графстве Эссекс в Англии. Об этом сообщает национальная телерадиокомпания RTE.

Сообщается, что уроженец Северной Ирландии в возрасте примерно 20 лет был арестован в порту Дублина, куда он прибыл на пароме из Франции. Следователи хотят поговорить с ним о передвижениях контейнера, где были обнаружены погибшие.

Напомним, в Англии нашли грузовик с 39 трупами, включая тело подростка. Водитель грузовика был также арестован по подозрению в убийстве. Инспектор полиции графства Эссекс Эндрю Маринер рассказал, что сотрудниками правоохранительных органов сразу же был задержан водитель грузовика. Им оказался 25-летний мужчина из Северной Ирландии.

Недавно стало известно, что большинство из 39 погибших, найденных в грузовике в Великобритании, были граждане Вьетнама, которые путешествовали с китайскими паспортами. Во Вьетнаме в соцсетях появились сообщения семей, которые заявили о пропавших родных, отреагировав на сообщения прессы об идентификации жертв как китайцев. Они связались с посольством страны в Великобритании с просьбами о помощи. Считается, что есть по крайней мере шесть семей, которые боятся, что их близкие могут быть среди жертв в контейнере.

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