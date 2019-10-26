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Среди 39 погибших в грузовике в Британии были вьетнамцы 

Новости » Происшествия    26.10.2019 - 16:44
Среди 39 погибших в грузовике в Британии были вьетнамцы 
Фото: полиция Великобритании (STV)

Граждане Вьетнама путешествовали с китайскими паспортами

Большинство из 39 погибших, найденных в грузовике в Великобритании, были граждане Вьетнама, которые путешествовали с китайскими паспортами. Об этом сообщает Reuters.

Во Вьетнаме в соцсетях появились сообщения семей, которые заявили о пропавших родных, отреагировав на сообщения прессы об идентификации жертв как китайцев. Они связались с посольством страны в Великобритании с просьбами о помощи.

Считается, что есть по крайней мере шесть семей, которые боятся, что их близкие могут быть среди жертв в контейнере.

Одной из погибших является, как считается, 26-летняя Фам Тхи Ча Ми. За два часа до прибытия грузовика в британский Пурфлит она написала родителям, что ей нечем дышать и она умирает.

"Извини, мама. Мое путешествие за границу не увенчалось успехом. Мама, я так тебя люблю! Я умираю, потому что не могу дышать", - говорится в сообщении дочери к матери.

Напомним, в Англии нашли грузовик с 39 трупами, включая тело подростка. Водитель грузовика был также арестован по подозрению в убийстве. Инспектор полиции графства Эссекс Эндрю Маринер рассказал, что сотрудниками правоохранительных органов сразу же был задержан водитель грузовика. Им оказался 25-летний мужчина из Северной Ирландии.

Также РБК-Украина сообщало, что , в Британии задержаны двое подозреваемых по делу о гибели 39 мигрантов в грузовике.

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