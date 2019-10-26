ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Водія вантажівки, в якій знайшли 39 тіл, звинуватили у вбивстві

Новини » Надзвичайні події    26.10.2019 - 20:19
Водія вантажівки, в якій знайшли 39 тіл, звинуватили у вбивстві
Фото: поліція Великобританії (STV)

Всього за підозрою в причетності до інциденту було затримано п'ять осіб

У Британії водієві вантажівки, у якому знайшли 39 загиблих осіб, повідомили про підозру у ненавмисному вбивстві. Про це повідомляє ВВС.

Повідомляється, що поліція також інкримінує 25-річному жителю Північної Ірландії Мо Робінсону злочини, пов'язані з торгівлею людьми, імміграцією та відмиванням грошей. Суд над Робінсоном відбудеться 28 жовтня у місті Челмсфорд.

Всього за підозрою в причетності до інциденту було затримано п'ять осіб. У п'ятницю за підозрою в незаконному перевезенні людей і ненавмисному вбивстві було затримано двоє жителів міста Уоррінгтон (чоловік і жінка, обом по 38 років), а також 48-річний чоловік з Північної Ірландії, його затримали в аеропорту Станстед.

РБК-Україна писало, що в суботу в Дубліні був затриманий п'ятий підозрюваний у причетності до загибелі людей. Як повідомляється, офіційно чоловік був затриманий у зв'язку з іншим розслідуванням, проте поліція має намір його допитати.

Нагадаємо, в Англії знайшли вантажівку з 39 трупами, враховуючи тіло підлітка. Більшість з 39 загиблих були громадяни В'єтнаму, які подорожували з китайськими паспортами.

Серед 39 загиблих у вантажівці в Британії були в'єтнамці У Британії затримані двоє підозрюваних у справі про загибель 39 людей у вантажівці
Новини України загибліполицияВеликобритания
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся