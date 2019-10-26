Водія вантажівки, в якій знайшли 39 тіл, звинуватили у вбивстві

Фото: поліція Великобританії (STV)

Всього за підозрою в причетності до інциденту було затримано п'ять осіб

У Британії водієві вантажівки, у якому знайшли 39 загиблих осіб, повідомили про підозру у ненавмисному вбивстві. Про це повідомляє ВВС.

Повідомляється, що поліція також інкримінує 25-річному жителю Північної Ірландії Мо Робінсону злочини, пов'язані з торгівлею людьми, імміграцією та відмиванням грошей. Суд над Робінсоном відбудеться 28 жовтня у місті Челмсфорд.

Всього за підозрою в причетності до інциденту було затримано п'ять осіб. У п'ятницю за підозрою в незаконному перевезенні людей і ненавмисному вбивстві було затримано двоє жителів міста Уоррінгтон (чоловік і жінка, обом по 38 років), а також 48-річний чоловік з Північної Ірландії, його затримали в аеропорту Станстед.

РБК-Україна писало, що в суботу в Дубліні був затриманий п'ятий підозрюваний у причетності до загибелі людей. Як повідомляється, офіційно чоловік був затриманий у зв'язку з іншим розслідуванням, проте поліція має намір його допитати.

Нагадаємо, в Англії знайшли вантажівку з 39 трупами, враховуючи тіло підлітка. Більшість з 39 загиблих були громадяни В'єтнаму, які подорожували з китайськими паспортами.