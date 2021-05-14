Водителя главы Аграрной академии уличили в получении зарплат на 6 госпредприятиях

Личного водителя руководителя Национальной академии аграрных наук (НААН) уличили в одновременном получении зарплат в 6 госпредприятиях. При этом ни в одном из них он не выполнял никаких служебных обязанностей.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
В ходе досудебного расследования было установлено, что личный водитель главы НААН одновременно числился в штате шести госпредприятий, где ему начисляли зарплату. Мужчина ее получал, но при этом не выполнял в них никаких должностных обязанностей.
Отмечается, что получая зарплату в бюджетных учреждениях, фигурант фактически выполнил функции только личного водителя главы НААН.
В Нацполиции уточнили, что по этому делу 14 мая прошли обыски в четырех регионах - Киеве, Виннице, Днепропетровской и Херсонской областях. Были изъяты документы о трудоустройстве водителя главы НААН, подтверждающие начисление и выплату ему зарплаты. Расследование уголовного дела, возбужденному по ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества), продолжается.
Фото: сотрудники ГСУ в Национальной аграрной академии (facebook.com/UA.National)
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