Водія голови Аграрної академії викрили в отриманні зарплат на 6 держпідприємствах

Особистого водія керівника Національної академії аграрних наук (НААН) викрили в одночасному отриманні зарплат в 6 держпідприємствах. При цьому в жодному з них він не виконував жодних службових обов'язків.
Про це повідомила прес-служба Національної поліції України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що особистий водій глави НААН одночасно значився в штаті шести держпідприємств, де йому нараховували зарплату. Чоловік її отримував, але при цьому не виконував у них жодних посадових обов'язків.
Відзначається, що отримуючи зарплату в бюджетних установах, фігурант фактично виконав функції тільки особистого водія глави НААН.
У Нацполіціі уточнили, що з цього справі 14 травня пройшли обшуки в чотирьох регіонах - Києві, Вінниці, Дніпропетровській і Херсонській областях. Були вилучені документи про працевлаштування водія глави НААН, що підтверджують нарахування та виплату йому зарплати. Розслідування кримінальної справи, порушеної за ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна), триває.
Фото: Співробітники ГСУ в Національній аграрній академії (facebook.com/UA.National)
Нагадаємо, 12 травня в Закарпатській області співробітники Державної бюро розслідувань (ДБР) затримали на хабарі двох податкових інспекторів.Вони вимагали у місцевого підприємця 250 тисяч за ухилення від сплати податків.
Раніше СБУ викрила посадових осіб центру кардіохірургії при Одеській обласній лікарні на отриманні хабарів. Вони вимагали кошти за надання послуг, які підпадають під безкоштовну медичну допомогу.
РБК-Україна повідомляло, що Служба безпеки України заявила про викриття співробітника в здирстві 50 тисяч доларів.