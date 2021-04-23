Не все водители будут получать "Письма счастья": Раде рекомендуют одобрить закон

В Украине "письма счастья" планируют не присылать водителям-нарушителям, которые сразу оплатили штраф. Верховной раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №5058 во втором чтении.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

При подготовке законопроекта ко второму чтению в комитет поступило 11 предложений и поправок, пять из которых предлагается учесть, две из них - частично, а шесть - отклонить.

"Члены комитета 22 голосами "за" приняли решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект №5058 во втором чтении и в целом", - сказано в сообщении.