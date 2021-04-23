Не всі водії будуть отримувати "Листи щастя": Раді рекомендують схвалити закон

В Україні "листи щастя" планують не надсилати водіям-порушникам, які одразу сплатили штраф. Верховній раді рекомендують ухвалити відповідний законопроект №5058 у другому читанні.
Таку рекомендацію надав комітет з питань правоохоронної діяльності.
Під час підготовки законопроекту до другого читання до комітету надійшло 11 пропозицій та поправок, п'ять з яких пропонується врахувати, дві з них - частково, а шість - відхилити.
"Члени комітету 22 голосами "за" прийняли рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект №5058 у другому читанні та в цілому", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у середині квітня Верховна рада схвалила за основу відповідний законопроект №5058. За документ проголосували 313 парламентарів.
Як писало РБК-Україна, 17 березня в Україні набрали чинності нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. Штрафні санкції будуть застосовуватися як до водіїв, так і до пішоходів і велосипедистів.
Раніше в поліції роз'яснили, як посилять покарання за п'яні ДТП з жертвами.
Так, 16 лютого ВРУ посилила відповідальність за окремі порушення правил дорожнього руху.