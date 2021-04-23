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Не всі водії будуть отримувати "Листи щастя": Раді рекомендують схвалити закон

Автор: Юлія Струк

В Україні "листи щастя" планують не надсилати водіям-порушникам, які одразу сплатили штраф. Верховній раді рекомендують ухвалити відповідний законопроект №5058 у другому читанні.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таку рекомендацію надав комітет з питань правоохоронної діяльності.

Під час підготовки законопроекту до другого читання до комітету надійшло 11 пропозицій та поправок, п'ять з яких пропонується врахувати, дві з них - частково, а шість - відхилити.

"Члени комітету 22 голосами "за" прийняли рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект №5058 у другому читанні та в цілому", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у середині квітня Верховна рада схвалила за основу відповідний законопроект №5058. За документ проголосували 313 парламентарів.

Як писало РБК-Україна, 17 березня в Україні набрали чинності нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. Штрафні санкції будуть застосовуватися як до водіїв, так і до пішоходів і велосипедистів.

Раніше в поліції роз'яснили, як посилять покарання за п'яні ДТП з жертвами.

Так, 16 лютого ВРУ посилила відповідальність за окремі порушення правил дорожнього руху.

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