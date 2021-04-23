Не всі водії будуть отримувати "Листи щастя": Раді рекомендують схвалити закон

В Україні "листи щастя" планують не надсилати водіям-порушникам, які одразу сплатили штраф. Верховній раді рекомендують ухвалити відповідний законопроект №5058 у другому читанні.

Таку рекомендацію надав комітет з питань правоохоронної діяльності.

Під час підготовки законопроекту до другого читання до комітету надійшло 11 пропозицій та поправок, п'ять з яких пропонується врахувати, дві з них - частково, а шість - відхилити.

"Члени комітету 22 голосами "за" прийняли рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект №5058 у другому читанні та в цілому", - сказано у повідомленні.