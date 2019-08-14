Водителей предупредили о закрытии моста на границе с Беларусью

В Житомирской области Овручском районе закрыли мост на границе Украины с Беларусью в связи с его полным восстановлением. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Укравтодора".

Теперь движение транспортных средств будет осуществляться по временной искусственной постройке, что уже устроили рядом со старым мостом.

"Строительство моста через реку Желонь, на четвертом километре дороги общего пользования государственного значения М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский (через г. Винницу), что в Овручском районе области, рассчитано на два года", - добавили детали в пресс-службе.

Фото: карта (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве до 31 августа частично ограничат движение на эстакаде Южного моста. Ремонтные работы будут проводиться с 22:00 часов 2 августа до 31 августа на эстакаде в направлении левого берега (ориентировочно 400 метров после Выдубичей).

Как сообщало РБК-Украина, киевский фуникулер приостановил работу с 22 июля до 23 августа в связи с ежегодным техническим осмотром.

Отметим, что на участке автодороги М03 Киев-Харьков в Киевской области закрыто движение с 20 июля по 20 октября в связи с проведением капитального ремонта транспортной развязки.