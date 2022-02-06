Водителей обяжут проверяться на опьянение после ДТП. Закон уже внесли в Раду

Что предлагается

Народные депутаты предлагают дополнить ч. 1. ст. 226 Кодекса Украины об административных правонарушениях пунктом о том, что в случае ДТП водителей необходимо в обязательном порядке проверить на состояние алкогольного или наркотического опьянения, или пребывания влиянием под лекарственными препаратами. Причем здесь речь идет о ДТП с пострадавшими.

Также предлагается п.2 ч.3 ст.214 Уголовного кодекса Украины дополнить предложением о том, что при совершении ДТП проводится обязательное медицинское освидетельствование водителя.

Кроме того, изменения в закон "Об экстренной медицинской помощи" позволят проводить такое освидетельствование в отделениях неотложной медицинской помощи многопрофильных больниц.

Почему решили взяться за ужесточение контроля

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что дорожные аварии остаются одной из главных угроз жизни и здоровью украинцев. За 10 месяцев 2021 года в Украине произошло 2,3 тысячи ДТП с пострадавшими, в которых 2 592 человека погибли.

При этом особую опасность представляют нарушения ПДД или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Как проходит освидетельствование участников ДТП

Отметим, на сегодня освидетельствование участников ДТП на алкогольное или наркотическое опьянение проводится на усмотрение полиции.

В частности, полиция при наличии признаков опьянения может предложить пройти осмотр на месте остановки автомобиля при наличии двух свидетелей. Результаты такого осмотра указываются в акте освидетельствования с использованием специальных алкотестеров.

Данный акт должен быть составлен в двух экземплярах, один из которых отдается водителю под расписку. Если устанавливается факт вождения в таком состоянию, то составляется протокол об административном нарушении.

Основанием для наказания является признание самого водителя и отсутствие возражений с его стороны по результатам осмотра.

Если водитель возражает

Если водитель не хочет проходить освидетельствование на месте, то его направляют в больницу не позднее 20 часов с момента остановки. Экспертиза на наркотическое или алкогольное проводится с применением утвержденных Минздравом приборов. После этого врач составляет вывод в трех экземплярах.

Если водитель отказывается от проведения осмотра в медучреждении, полицейский при наличии двух свидетелей составляет протокол об административном правонарушении, в котором и указывает на клинические признаки опьянения и отказ водителя от осмотра.