ru ua
Вс, 06 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Водителей обяжут проверяться на опьянение после ДТП. Закон уже внесли в Раду

Новина українською →
Киев, Воскресенье 06 февраля 2022 09:00
Водителей обяжут проверяться на опьянение после ДТП. Закон уже внесли в Раду Фото: водителей после ДТП хотят проверять на опьянение в обязательном порядке (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

В Украине могут ввести обязательную проверку на опьянение для участников дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Соответствующий законопроект № 6558 уже зарегистрирован в Раде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта на сайте парламента.

Что предлагается

Народные депутаты предлагают дополнить ч. 1. ст. 226 Кодекса Украины об административных правонарушениях пунктом о том, что в случае ДТП водителей необходимо в обязательном порядке проверить на состояние алкогольного или наркотического опьянения, или пребывания влиянием под лекарственными препаратами. Причем здесь речь идет о ДТП с пострадавшими.

Также предлагается п.2 ч.3 ст.214 Уголовного кодекса Украины дополнить предложением о том, что при совершении ДТП проводится обязательное медицинское освидетельствование водителя.

Кроме того, изменения в закон "Об экстренной медицинской помощи" позволят проводить такое освидетельствование в отделениях неотложной медицинской помощи многопрофильных больниц.

Почему решили взяться за ужесточение контроля

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что дорожные аварии остаются одной из главных угроз жизни и здоровью украинцев. За 10 месяцев 2021 года в Украине произошло 2,3 тысячи ДТП с пострадавшими, в которых 2 592 человека погибли.

При этом особую опасность представляют нарушения ПДД или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Как проходит освидетельствование участников ДТП

Отметим, на сегодня освидетельствование участников ДТП на алкогольное или наркотическое опьянение проводится на усмотрение полиции.

В частности, полиция при наличии признаков опьянения может предложить пройти осмотр на месте остановки автомобиля при наличии двух свидетелей. Результаты такого осмотра указываются в акте освидетельствования с использованием специальных алкотестеров.

Данный акт должен быть составлен в двух экземплярах, один из которых отдается водителю под расписку. Если устанавливается факт вождения в таком состоянию, то составляется протокол об административном нарушении.

Основанием для наказания является признание самого водителя и отсутствие возражений с его стороны по результатам осмотра.

Если водитель возражает

Если водитель не хочет проходить освидетельствование на месте, то его направляют в больницу не позднее 20 часов с момента остановки. Экспертиза на наркотическое или алкогольное проводится с применением утвержденных Минздравом приборов. После этого врач составляет вывод в трех экземплярах.

Если водитель отказывается от проведения осмотра в медучреждении, полицейский при наличии двух свидетелей составляет протокол об административном правонарушении, в котором и указывает на клинические признаки опьянения и отказ водителя от осмотра.

Напомним, в прошлом году в Украине существенно подняли штрафы за пьяное вождение. Подробнее в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Верховная рада
NEWS
Спад на выходных: в Украине выявили почти 28 000 новых случаев COVID
Спад на выходных: в Украине выявили почти 28 000 новых случаев COVID
DAILY
Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США