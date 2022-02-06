Водіїв зобов'яжуть перевірятися на сп'яніння після ДТП. Закон вже внесли до Ради

В Україні можуть ввести обов'язкову перевірку на сп'яніння для учасників дорожньо-транспортних пригод (ДТП). Відповідний законопроект № 6558 вже зареєстровано в Раді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту на сайті парламенту.

Що пропонується

Народні депутати пропонують доповнити ч.1. ст. 226 Кодексу України про адміністративні правопорушення пунктом про те, що у разі ДТП водіїв необхідно в обов'язковому порядку перевірити на стан алкогольного або наркотичного сп'яніння, або перебування під лікарськими препаратами. Причому тут мова йде про ДТП з постраждалими.

Також пропонується п.2 ч. 3 ст. 214 Кримінального кодексу України доповнити реченням про те, що при скоєнні ДТП проводиться обов'язковий медичний огляд водія.

Крім того, зміни до закону "Про екстрену медичну допомогу" дозволять проводити такий огляд у відділеннях невідкладної медичної допомоги багатопрофільних лікарень.

Чому вирішили взятися за посилення контролю

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що дорожні аварії залишаються однією з головних загроз життю і здоров'ю українців. За 10 місяців 2021 року в Україні сталося 2,3 тисячі ДТП з постраждалими, в яких 2 592 особи загинули.

При цьому особливу небезпеку становлять порушення ПДР або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Як проходить огляд учасників ДТП

Зазначимо, на сьогодні огляд учасників ДТП на алкогольне або наркотичне сп'яніння проводиться на розсуд поліції.

Зокрема, поліція за наявності ознак сп'яніння може запропонувати пройти огляд на місці зупинки автомобіля за наявності двох свідків. Результати такого огляду вказуються в акті огляду з використанням спеціальних алкотестерів.

Даний акт має бути складений у двох примірниках, один з яких віддається водієві під розписку. Якщо встановлюється факт водіння в такому стані, то складається протокол про адміністративне порушення.

Підставою для покарання є зізнання самого водія та відсутність заперечень з його боку за результатами огляду.

Якщо водій заперечує

Якщо водій не хоче проходити огляд на місці, то його направляють в лікарню не пізніше 20 годин з моменту зупинки. Експертиза на наркотичне або алкогольне проводиться із застосуванням затверджених МОЗ приладів. Після цього лікар складає висновок в трьох примірниках.

Якщо водій відмовляється від проведення огляду в медустанові, поліцейський при наявності двох свідків складає протокол про адміністративне правопорушення, в якому і вказує на клінічні ознаки сп'яніння та відмову водія від огляду.