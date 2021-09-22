UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Водитель Шефира в стабильном состоянии, угрозы для жизни нет, - врач

Автор: Сергей Новиков

Пострадавший при покушении на Сергея Шефира его водитель Александр Иванько находится в стабильном состоянии. Угроз для его жизни нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главврача "Феофании" Игоря Семенова.

"Пациент Александр Иванько был доставлен скорой помощью… Я могу сказать только одно - медицинская помощь ему была оказана в полном объеме, состояние его стабильное, угрозы для жизни нет. Он находится в одном из отделений интенсивной терапии", - отметил главврач.

По его словам, в отношении водителя Шефира не предпринимались реанимационные меры. Операция прошла стандартно, без осложнений. Он также уточнил, что все ранения были в ногу, пациент был в сознании.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция рассматривает три версии покушения на Шефира.

При этом министр внутренних дел Денис Монастырский считает, что первого помощника президента хотели именно убить.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сергей Шефир