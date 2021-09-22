Водитель Шефира в стабильном состоянии, угрозы для жизни нет, - врач

Пострадавший при покушении на Сергея Шефира его водитель Александр Иванько находится в стабильном состоянии. Угроз для его жизни нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главврача "Феофании" Игоря Семенова.

"Пациент Александр Иванько был доставлен скорой помощью… Я могу сказать только одно - медицинская помощь ему была оказана в полном объеме, состояние его стабильное, угрозы для жизни нет. Он находится в одном из отделений интенсивной терапии", - отметил главврач.

По его словам, в отношении водителя Шефира не предпринимались реанимационные меры. Операция прошла стандартно, без осложнений. Он также уточнил, что все ранения были в ногу, пациент был в сознании.