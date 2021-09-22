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Водій Шефіра в стабільному стані, загрози для життя немає, - лікар

Автор: Сергей Новиков

Потерпілий при замаху на Сергія Шефіра його водій Олександр Іванько знаходиться в стабільному стані. Загроз для його життя немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг головлікаря "Феофанії" Ігоря Семенова.

"Пацієнт Олександр Іванько був доставлений швидкою допомогою ... Я можу сказати тільки одне - медична допомога йому була надана в повному обсязі, стан його стабільний, загрози для життя немає. Він знаходиться в одному з відділень інтенсивної терапії", - зазначив головлікар.

За його словами, щодо водія Шефіра не вживалися реанімаційні заходи. Операція пройшла стандартно, без ускладнень. Він також уточнив, що всі поранення були в ногу, пацієнт був у свідомості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція розглядає три версії замаху на Шефіра.

При цьому міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вважає, що першого помічника президента хотіли саме вбити.

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Сергій Шефір