Без води залишилася частина Одеси, в області – місцями подають за графіком

Фото: частина Одеси залишилась без води через удар РФ (Getty Images)

Частина Одеси залишилась без водопостачання після нічних ударів росіян, у частині області воду подають за графіками.

"Через знеструмлення об’єктів водопровідної системи можуть спостерігатися тимчасові перебої у водопостачанні споживачів Приморського та частини Хаджибейського (ж/м "Ближні Млини", "Молдаванка") районів міста Одеси", - заявили у водоканалі. Повідомляється, що енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання, після чого подача води стабілізується. Графіки у Чорноморську "Вночі Чорноморська міська територіальна громада знову зазнала ворожої атаки, ніч видалася важкою та тривожною для жителів громади", - зазначив Гуляєв. За його словами, після нічного обстрілу росіян критична інфраструктура працює на генераторах, а подача води буде здійснюватися за графіком.