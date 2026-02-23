ua en ru
Без воды осталась часть Одессы, в области - местами подают по графику

Понедельник 23 февраля 2026 12:02
Без воды осталась часть Одессы, в области - местами подают по графику Фото: часть Одессы осталась без воды из-за удара РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Часть Одессы осталась без водоснабжения после ночных ударов россиян, в части области воду подают по графикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Инфоксводоканала" и Facebook мэра Черноморска Василия Гуляева.

Читайте также: Погибли 20-летняя девушка и мужчина: РФ массированно атаковала Одесскую область (фото)

"Из-за обесточивания объектов водопроводной системы могут наблюдаться временные перебои в водоснабжении потребителей Приморского и части Хаджибейского (ж/м "Ближние Мельницы", "Молдаванка") районов города Одессы", - заявили в водоканале.

Сообщается, что энергетики уже работают над восстановлением энергоснабжения, после чего подача воды стабилизируется.

Графики в Черноморске

"Ночью Черноморская городская территориальная громада снова подверглась вражеской атаке, ночь выдалась тяжелой и тревожной для жителей громады", - отметил Гуляев.

По его словам, после ночного обстрела россиян критическая инфраструктура работает на генераторах, а подача воды будет осуществляться по графику.

Удары РФ по Одессе и области

Напомним, сегодня ночью, 23 февраля, войска РФ атаковали Одесскую область дронами. Под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры, погибли два человека, еще трое получили ранения.

По данным спасателей, один из вражеских беспилотников попал в квартиру многоэтажного жилого дома. К счастью, детонации не произошло.

Кроме того, в результате падения дрона загорелись два грузовых автомобиля, также были повреждены другие транспортные средства и объекты инфраструктуры. Также во время обстрела получила повреждения территория накопителя грузового транспорта.

