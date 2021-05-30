UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В водах Индонезии загорелся пассажирский лайнер: на борту было 200 человек

Автор: Наталья Скороход

На востоке Индонезии загорелся пассажирский лайнер прямо в море. На борту корабля было 200 человек.

Об этом сообщает АВС News.

Пассажирский лайнер плыл из Тернате в провинции Северный Малуку в Санану на островах Сула. На борту были 181 пассажир и 22 члена экипажа.

По предварительной информации, пожар корабля мог начаться в машинном отделении. Его причины пока неизвестны.

В результате пришлось эвакуировать всех пассажиров и экипаж лайнера. Людей спасли и благополучно доставили в соседнюю деревню. Сообщений о пострадавших с травмами, ожогами и о погибших не поступало.

В сети активно публикуют видео с места события. На нем видно, что вокруг горящего лайнера образовался черный дым. Людям предоставили спасательные жилеты. И как видно на кадрах, многие воспользовались этим и спрыгивали с горящего лайнера. Их подхватывали спасательные шлюпки, которые потом доставили пассажиров на сушу.

Напомним, у берегов Шри-Ланки произошел взрыв на контейнеровозе. В результате пострадали члены экипажа.

Ранее сообщалось, что в Афганистане подорвался автобус с людьми. В нем перевозили преподавателей университета. Есть раненые и погибшие.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины пожар