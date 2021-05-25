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У берегов Шри-Ланки произошел взрыв на контейнеровозе, пострадали два члена экипажа

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Коломбо, Вторник 25 мая 2021 18:50
У берегов Шри-Ланки произошел взрыв на контейнеровозе, пострадали два члена экипажа Фото: у берегов Шри-Ланки произошел взрыв на контейнеровозе (twitter.com/airforcelk)
Автор: РБК-Украина

Во вторник, 25 мая, у берегов Шри-Ланки произошел взрыв на контейнеровозе. В результате инцидента пострадали два члена экипажа.

Об этом сообщает Reuters.

Взрыв на контейнеровозе MV X-Press Pearl произошел после того, как военная авиация и моряки тушили возгорание, произошедшее еще 20 мая. Для ликвидации возгорания вертолет ВВС Шри-Ланки использовал сухой химический порошок.

Спасатели эвакуировали весь экипаж с контейнеровоза у побережья Шри-Ланки, поскольку пожар на борту усилился. При этом двое членов экипажа получили ранения, однако о характере их травм не сообщается.

Власти Шри-Ланки сообщили, что эксперты из Нидерландов и Бельгии обследуют судно, а Индия пообещала прислать суда и самолет для помощи в борьбе с пожаром.

"Сейчас ожидается прибытие в Шри-Ланку специального голландского рейса с жизненно важным оборудованием для локализации пожара", - сказал министр судоходства Шри-Ланки Рохита Абейгунавардена.

Отмечается, что контейнеровоз MV X-Press Pearl плавает под сингапурским флагом и перевозит косметику и химикаты, включая 25 тонн азотной кислоты.

Напомним, недавно в Болгарии загорелся склад оружейного завода. Однако опасности взрывов не было.

Кроме этого сообщалось, что в Афганистане в конце апреля заминированный автомобиль взорвался возле здания больницы. В результате погибли не менее 30 человек, более 60 - были ранены.

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