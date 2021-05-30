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У водах Індонезії загорівся пасажирський лайнер: на борту було 200 осіб

Автор: Наталья Скороход

На сході Індонезії загорітися пасажирський лайнер прямо в море. На борту корабля було 200 осіб.

Про це повідомляє АВС News.

Пасажирський лайнер плив з Тернате в провінції Північний Малуку в Санану на островах Сула. На борту були 181 пасажир і 22 члени екіпажу.

За попередньою інформацією, пожежа корабля могла початися в машинному відділенні. Його причини поки невідомі.

В результаті довелося евакуювати всіх пасажирів і екіпаж лайнера. Людей врятували і вдало доставили в сусіднє село. Повідомлень про постраждалих з травмами, опіками та про загиблих не надходило.

У мережі активно публікують відео з місця події. На ньому видно, що навколо палаючого лайнера утворився чорний дим. Людям надали рятувальні жилети. І як видно на кадрах, багато хто скористався цим і зістрибували з палаючого лайнера. Їх підхоплювали рятувальні шлюпки, які потім доставили пасажирів на сушу.

Нагадаємо, біля берегів Шрі-Ланки стався вибух на контейнеровозі. В результаті постраждали члени екіпажу.

Раніше повідомлялося, що в Афганістані підірвався автобус з людьми. У ньому перевозили викладачів університету. Є поранені та загиблі.

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