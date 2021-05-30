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В водах Индонезии загорелся пассажирский лайнер: на борту было 200 человек

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Индонезия, Воскресенье 30 мая 2021 00:56
В водах Индонезии загорелся пассажирский лайнер: на борту было 200 человек Фото: лайнер загорелся прямо в море ( скриншот Youtube/The Telegraph)
Автор: Наталья Скороход

На востоке Индонезии загорелся пассажирский лайнер прямо в море. На борту корабля было 200 человек.

Об этом сообщает АВС News.

Пассажирский лайнер плыл из Тернате в провинции Северный Малуку в Санану на островах Сула. На борту были 181 пассажир и 22 члена экипажа.

По предварительной информации, пожар корабля мог начаться в машинном отделении. Его причины пока неизвестны.

В результате пришлось эвакуировать всех пассажиров и экипаж лайнера. Людей спасли и благополучно доставили в соседнюю деревню. Сообщений о пострадавших с травмами, ожогами и о погибших не поступало.

В сети активно публикуют видео с места события. На нем видно, что вокруг горящего лайнера образовался черный дым. Людям предоставили спасательные жилеты. И как видно на кадрах, многие воспользовались этим и спрыгивали с горящего лайнера. Их подхватывали спасательные шлюпки, которые потом доставили пассажиров на сушу.

Напомним, у берегов Шри-Ланки произошел взрыв на контейнеровозе. В результате пострадали члены экипажа.

Ранее сообщалось, что в Афганистане подорвался автобус с людьми. В нем перевозили преподавателей университета. Есть раненые и погибшие.

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