В водах Индонезии загорелся пассажирский лайнер: на борту было 200 человек

На востоке Индонезии загорелся пассажирский лайнер прямо в море. На борту корабля было 200 человек.

Пассажирский лайнер плыл из Тернате в провинции Северный Малуку в Санану на островах Сула. На борту были 181 пассажир и 22 члена экипажа.

По предварительной информации, пожар корабля мог начаться в машинном отделении. Его причины пока неизвестны.

В результате пришлось эвакуировать всех пассажиров и экипаж лайнера. Людей спасли и благополучно доставили в соседнюю деревню. Сообщений о пострадавших с травмами, ожогами и о погибших не поступало.

В сети активно публикуют видео с места события. На нем видно, что вокруг горящего лайнера образовался черный дым. Людям предоставили спасательные жилеты. И как видно на кадрах, многие воспользовались этим и спрыгивали с горящего лайнера. Их подхватывали спасательные шлюпки, которые потом доставили пассажиров на сушу.