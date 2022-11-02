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У Vodafone знову збій: що відомо

Фото: у Vodafone знову збій (freepik.com)
Автор: Тетяна Степанова

Українці в деяких регіонах сьогодні можуть знову спостерігати проблеми в роботі мережі мобільного оператора Vodafone.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SMS-розсилку від мобільного оператора та коментарі користувачів у Facebook.

"Друзі, через повторні атаки ворога в деяких регіонах України відсутнє електропостачання. Можуть виникати тимчасові складнощі зі зв’язком. Мобільна мережа потребує живлення і довго не може працювати від акумуляторів. Дизель-генератори виручають, але їх кількість і час роботи обмежені. Ми вже працюємо над відновленням зв'язку. Нестабільна ситуація може тривати до усунення пошкоджень інфраструктури. Тримаймося! Разом ми зможемо!", - йдеться в повідомленні оператора.

Незадоволені поганим зв’язком користувачі залишають коментарі на сторінці Vodafone у Facebook. "Через перебої в електропостачанні можуть бути тимчасові обмеження в роботі мережі Vodafone у деяких мікрорайонах вашого міста. Всі базові станції забезпечені резервним джерелом живлення, що дозволяє забезпечити роботу станції до декількох годин, в залежності від навантаження. Наші інженери добре знають, що робити для швидкого відновлення роботи мережі", - відповідають у Vodafone.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 1 листопада в деяких регіонах України спостерігалися збої в роботі мобільного оператора Vodafone.

Також раніше ми писали, що серйозні перебої із зв'язком спостерігалися 1 листопада. Крім Vodafone, проблеми спостерігалися також у операторів lifecell і Kyivstar.

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