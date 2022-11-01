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В Україні спостерігаються збої в роботі Vodafone: названо причину

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Україна, Вівторок 01 листопада 2022 17:37
В Україні спостерігаються збої в роботі Vodafone: названо причину Фото: в роботі Vodafone спостерігаються збої (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В деяких регіонах України можуть спостерігатися збої в роботі мобільного оператора Vodafone.

Про це йдеться в SMS-розсилці оператора, повідомляє РБК-Україна.

"Друзі, через повторні атаки ворога в деяких регіонах України відсутнє електропостачання. Можуть виникати тимчасові складнощі зі зв’язком. Мобільна мережа потребує живлення і довго не може працювати від акумуляторів", - йдеться в повідомленні.

В компанії зазначають, що на деякий час роботі мобільної мережі допомагають дизель-генератори, але їх кількість обмежена. Також там додають, що вже працюють над відновленням зв’язку, але нестабільна ситуація може тривати до усунення пошкоджень інфраструктури.

Зазначимо, після чергового масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі, який росіяни нанесли в понеділок, 31 жовтня, по всій території країни почали виникати перебої з електроенергією.

Перебої зі зв’язком спостерігались і в той день. Тоді, окрім Vodafone, проблеми спостерігались також у операторів lifecell та Kyivstar.

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