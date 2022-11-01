В Україні спостерігаються збої в роботі Vodafone: названо причину

"Друзі, через повторні атаки ворога в деяких регіонах України відсутнє електропостачання. Можуть виникати тимчасові складнощі зі зв’язком. Мобільна мережа потребує живлення і довго не може працювати від акумуляторів", - йдеться в повідомленні.

В компанії зазначають, що на деякий час роботі мобільної мережі допомагають дизель-генератори, але їх кількість обмежена. Також там додають, що вже працюють над відновленням зв’язку, але нестабільна ситуація може тривати до усунення пошкоджень інфраструктури.