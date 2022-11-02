У Vodafone снова сбой: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SMS-рассылку от мобильного оператора и комментарии пользователей Facebook .

"Друзья, из-за повторных атак врага в некоторых регионах Украины отсутствует электроснабжение. Могут возникать временные сложности со связью. Мобильная сеть нуждается в питании и долго не может работать от аккумуляторов. Дизель-генераторы выручают, но их количество и время работы ограничены. Мы уже работаем над восстановлением связи. Нестабильная ситуация может продолжаться до устранения повреждений инфраструктуры. Держимся! Вместе мы сможем!", - говорится в сообщении оператора.

Недовольные плохой связью пользователи оставляют комментарии на странице Vodafone в Facebook. "Из-за перебоев в электроснабжении могут быть временные ограничения в работе сети Vodafone в некоторых микрорайонах вашего города. Все базовые станции снабжены резервным источником питания, позволяющим обеспечить работу станции до нескольких часов, в зависимости от нагрузки. Наши инженеры хорошо знают, что делать для быстрого возобновление работы сети", - отвечают в Vodafone.