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У Vodafone снова сбой: что известно

Фото: у Vodafone снова сбой (freepik.com)
Автор: Татьяна Степанова

Украинцы в некоторых регионах сегодня могут снова наблюдать проблемы в работе сети мобильного оператора Vodafone.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SMS-рассылку от мобильного оператора и комментарии пользователей Facebook.

"Друзья, из-за повторных атак врага в некоторых регионах Украины отсутствует электроснабжение. Могут возникать временные сложности со связью. Мобильная сеть нуждается в питании и долго не может работать от аккумуляторов. Дизель-генераторы выручают, но их количество и время работы ограничены. Мы уже работаем над восстановлением связи. Нестабильная ситуация может продолжаться до устранения повреждений инфраструктуры. Держимся! Вместе мы сможем!", - говорится в сообщении оператора.

Недовольные плохой связью пользователи оставляют комментарии на странице Vodafone в Facebook. "Из-за перебоев в электроснабжении могут быть временные ограничения в работе сети Vodafone в некоторых микрорайонах вашего города. Все базовые станции снабжены резервным источником питания, позволяющим обеспечить работу станции до нескольких часов, в зависимости от нагрузки. Наши инженеры хорошо знают, что делать для быстрого возобновление работы сети", - отвечают в Vodafone.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 1 ноября в некоторых регионах Украины наблюдались сбои в работе мобильного оператора Vodafone.

Также раньше мы писали, что серьезные перебои со связью наблюдались 1 ноября. Кроме Vodafone, проблемы наблюдались также у операторов lifecell и Kyivstar.

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Vodafone Украина