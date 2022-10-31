Удари РФ сьогодні залишили частину українців без зв'язку та інтернету: у чому причина та що робити

Внаслідок російських ракетних ударів 31 жовтня 2022 року частина українців залишилася без зв'язку та інтернету. Причому перебої мали всі великі оператори.

Немає світла - немає зв'язку

Через ракетні удари по об'єктах енергетики у всіх областях застосовуються аварійні відключення. Якщо світла немає тривалого часу, то перестає працювати обладнання мобільних операторів. Відповідно, не буде доступу ані до зв'язку, ані до інтернету.

Vodafone

Сьогодні в компанії нагадали, що через нові атаки в деяких районах українських міст немає світла, тому виникають тимчасові труднощі зі зв'язком.

Мобільна мережа потребує живлення, і вона не може довго працювати від акумуляторів. Іноді оператор вдається до дизель-генераторів, але їх кількість та термін роботи обмежені.

lifecell

У цій компанії теж говорять про те, що через відключення електроенергії в різних регіонах можуть спостерігатися проблеми зі зв'язком. Водночас обіцяють оперативно усунути їх, коли відновиться електропостачання.

lifecell просить своїх абонентів поставитися до цього з розумінням.

Kyivstar

Тут наголошують, що використовують усі свої можливості, щоб забезпечити роботу базових станцій в умовах знеструмлення. Частина з них обладнана джерелами автономного живлення, що дозволяє станції опрацювати 3-4 години після відключення. Але якщо за цей час подача електроенергії не відновлюється, запускають портативні дизель-генератори.

Щодо послуг мобільного інтернету, то для передачі даних потрібні потужності, які іноді неможливо забезпечити в аварійному режимі. Тому пріоритет надається технологіям телефонного зв'язку.

Якщо немає мобільного зв'язку

Спеціально на такий випадок впровадили таку функцію, як національний роумінг. Тобто можна перемикатися, якщо обладнання безпосередньо вашого оператора не працює.

Що для цього потрібно:

Вимкнути автовибір мережі

Знайти та підключитися до доступної мережі.

Якщо зареєструватися не вдалося, потрібно спробувати вибрати іншу мережу.

Перевірити можливість вихідного дзвінка чи смс.

Фото: пам'ятка на випадок відсутності зв'язку

У разі відсутності мереж усіх операторів та Wi-Fi єдиним альтернативним джерелом інформації залишається радіоприймач.