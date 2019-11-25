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Vodafone заявляет, что смена собственника не повлияет на работу в Донецке и Луганске

Новости » Общество     25.11.2019 - 20:53
Vodafone заявляет, что смена собственника не повлияет на работу в Донецке и Луганске
Фото: Vodafone Украина (РБК-Украина)

Компания продолжит работать на неподконтрольных Украине территориях Донбасса

Оператор мобильных сетей Vodafone Украина будет работать на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса после смены собственника. Об этом сообщила пресс-секретарь оператора Виктория Павловская, передают "Новости Донбасса".

В Vodafone заявили, что продолжать поддерживать сети на оккупированных территориях.

"На нашу операционную деятельность это никаким образом не влияет. Мы как обслуживали, как поддерживали сети по мере возможностей, так и продолжим это делать", - сказала пресс-секретарь, отметив, что на неподконтрольной властям территории нет представительств оператора.

Ранее в компании заявили, что продолжат оказывать услуги под брендом Vodafone.

"Все тарифные планы, услуги и сервисы, а также договора и прочие обязательства компании являются актуальными и продолжают действовать", - отметили в компании.

Отметим, Vodafone Украина принадлежало российской компании МТС. Продажа компании азербайджанскому оператору Bakcell было согласовано за 734 млн долларов, включая отложенный платеж на сумму порядка 84 млн долларов.

Также РБК-Украина писало, что Антимонопольный комитет Украины 24 октября предоставил разрешение Bakcell приобрести опосредованный контроль над Vodafone Украина.

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