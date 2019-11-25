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Российская МТС продала Vodafone Украина азербайджанской компании

Новости » Экономика     25.11.2019 - 10:28
Российская МТС продала Vodafone Украина азербайджанской компании
Фото: Vodafone Украина (РБК-Украина)

Сумма сделки составила 734 млн долларов

Российская компания МТС подписала соглашение с азербайджанской Bakcell о продаже телекоммуникационного бизнеса в Украине. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, сделка включает продажу азербайджанской Bakcell украинского оператора мобильной связи Vodafone Украина за 734 млн долларов, включая отложенный платеж на сумму порядка 84 млн долларов.

Согласно информации на сайте Vodafone Украина, смена собственника не повлияет на операционную деятельность Vodafone Украина, предоставление услуг клиентам, взаимодействие с партнерами, поставщиками и контрагентами.

"Компания продолжает оказывать услуги под брендом Vodafone. Все тарифные планы, услуги и сервисы, а также договора и прочие обязательства компании являются актуальными и продолжают действовать", - отметили в компании.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины 24 октября предоставил разрешение ООО Bakcell приобрести опосредованный контроль над мобильным оператором Vodafone Украина.

Отметим, по данным Госстата мобильные операторы получают половину доходов в сфере связи Украины.

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