ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

АМКУ разрешил азербайджанской компании купить "Vodafone Украина"

Новости » Политика    24.10.2019 - 11:21
АМКУ разрешил азербайджанской компании купить "Vodafone Украина"
Фото: Vodafone (legalweek.com)

Компания Bakcell - оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане

Антимонопольный комитет Украины 24 октября предоставил разрешение ООО Bakcell приобрести опосредованный контроль над мобильным оператором Vodafone Украина. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу комитета.

Сегодня Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ООО Bakcell (м. Баку, Азербайджан) на опосредованное приобретение акций компании Preludium B. V., что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.

"Это позволит азербайджанской компании приобрести опосредованный контроль над украинским мобильным оператором, известным под брендом Vodafone", - говорится в сообщении.

Компания Bakcell - оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане. Она была основана в 1994 году и была совместным предприятием правительства и частной израильской компании GTIB.

Отметим, ранее украинские власти заявляли, что в Украине внедрение 5G нецелесообразно, так как первоначальной целью является завершение внедрения 3G и 4G в ближайшие год-два.

Кроме того, премьер Алексей Гончарук заявил, что в течение года связь четвертого поколения (4G) должна охватить всю территорию Украины.

Зеленский назначил двух госуполномоченных АМКУ АМКУ оштрафовал компанию Ахметова на 53 млн грн
Новости Украины Антимонопольный комитет УкраиныVodafone Group
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь