АМКУ разрешил азербайджанской компании купить "Vodafone Украина"

Фото: Vodafone (legalweek.com)

Компания Bakcell - оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане

Антимонопольный комитет Украины 24 октября предоставил разрешение ООО Bakcell приобрести опосредованный контроль над мобильным оператором Vodafone Украина. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу комитета.

Сегодня Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ООО Bakcell (м. Баку, Азербайджан) на опосредованное приобретение акций компании Preludium B. V., что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.

"Это позволит азербайджанской компании приобрести опосредованный контроль над украинским мобильным оператором, известным под брендом Vodafone", - говорится в сообщении.

Компания Bakcell - оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане. Она была основана в 1994 году и была совместным предприятием правительства и частной израильской компании GTIB.

Отметим, ранее украинские власти заявляли, что в Украине внедрение 5G нецелесообразно, так как первоначальной целью является завершение внедрения 3G и 4G в ближайшие год-два.

Кроме того, премьер Алексей Гончарук заявил, что в течение года связь четвертого поколения (4G) должна охватить всю территорию Украины.